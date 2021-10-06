BiP Güçlü Alt Yapısıyla Kesintisiz İletişim Sunuyor

Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP güçlü altyapısı sayesinde milyonlara kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Saatler içerisinde kullanıcı sayısı hızla artan BiP üstün özellikleriyle kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP sadece Türkiye'de değil dünyanın 192 ülkesinde de hızlı ve güvenli bir iletişim hizmeti veriyor.