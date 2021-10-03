BiP'e 'Durum' Özelliği Geldi

Türkiye'nin iletişim platformu BiP'e kullanıcıların merakla beklediği 'Durum' özelliği eklendi. BiP kullanıcıları artık 'Durum' menüsüne tıklayarak video ya da fotoğraflarını durum olarak paylaşabilecek ve paylaşılan durumları izleyebilecek.