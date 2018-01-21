Bir Apple tedarikçisi daha zan altında...
Bir Apple tedarikçisi daha çalışma şartları hakkında iddialar ile karşı karşıya!
Apple, geçtiğimiz yıllar içerisinde üretim tesislerindeki problemleri çözmek için uğraşmaktaydı ancak şimdi de bir başka tedarikçisi, kötü çalışma şartları ile suçlanıyor.
Salı günü China Labour Watch (CLW) tarafından yayınlanan 62 sayfalık bir rapora göre iPhone kasalarını üreten Suqian, Çin'deki Catcher Technology fabrikası çalışanları, güvensiz bir çalışma ortamında, düşük maaşla uzun süreler çalışmaktalar.
"Yaklaşık 50" çalışan ile yapılan görüşmeleri içeren ve geçtiğimiz Ekim ayından bu yılın Ocak ayına kadar süren inceleme çalışma sağlığı ve güvenliği, kirlilik ve iş saatleri konularında "büyük sorunlar" bulmuş durumda. Bulgulara göre sadece Apple'ın tedarikçi sorumluluk standartları değil, Catcher'ın kendi standartları da çiğneniyor.
Raporda belirtilene göre çalışanlar, haftada altı gün, günde ortalama 10 saat çalışıyorlar ve gerekli eğitimi almadan zehirli malzemeleri kullanmaları gerekiyor. Ayrıca gözlükler ve yüz korumaları gibi koruyucu güvenlik araçları da çalışanlara sağlanmıyor. Verilen eldivenler ise kimyasallara karşı korunmak için yeterli değil. Söylenilenlere göre zemin de yağ ile kaplı durumda ve bu da çalışanların kayıp düşmelerine sebep olmakta.
Çalışanların taban maaşı ayda 1950 yuan (yaklaşık 300$) olsa da, "genellikle" 10 saatlik çalışma günleri olmasından dolayı büyük bir çoğunluğu mesai dahil olarak 4000 yuan (yaklaşık 620$) maaş alıyor.
Rapora göre çalışma alanının dışındaki durumlar da çok iyi gözükmüyor. Çalışanların yemeklerini yedikleri kafeteryada "pek çok" ishal sorunu raporlanmış durumda. Ayrıca fabrikanın yıkanma alanında sıcak su bulunmadığından dolayı çalışanların kış aylarında da soğuk su ile duş almaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, açık duş alanlarındaki ısıtma ve rüzgara karşı korunma eksikliği sebebiyle hastalanmalar normal olaylar haline gelmiş durumda.
Çarşamba günü sitesinde yayımlanan bir açıklamada Catcher, "hemen harekete geçtiğini" ve "her iddiayı detaylı bir şekilde incelediğini" ancak kendisini Apple'ın tedarikçi çalışma şartlarına uygun bulduğunu ve CLW'nin raporlarının doğru olmadığını söyledi.
Bir Apple sözcüsü de Bloomberg ile yaptığı görüşmede, işlerinin asla sona ermediğini bildiklerini ve yapılan her iddiayı incelediklerini söylerken, raporun ardından Apple inceleme ekiplerini fabrikaya gönderdiklerini ancak 150 kişi ile yapılan görüşmelerin ardından iddiaların arkasında hiçbir doğruluğun bulunmadığını belirtti.
Levent Öztürk
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