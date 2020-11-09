Bir Arama Motorundan Daha Fazlası: Huawei Petal Search

Hem lokal hem de global arenada özellikle akıllı telefon pazarında çok önemli bir oyuncuya dönüşen Huawei'nin geliştirdiği Petal Search arama motoru, kullanıcılarına bugüne dek akıllardaki alışılagelmiş "arama motoru" algısını değiştirerek eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor.