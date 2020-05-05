Bir Büyük Organizasyon Daha, Koronavirüs Sebebiyle İptal Edildi

Dünyanın en önemli e-spor organizasyonlarından biri daha, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Ama bu durum, organizasyonun hiç yapılmayacağı anlamına da gelmiyor.