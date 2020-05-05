Bir Büyük Organizasyon Daha, Koronavirüs Sebebiyle İptal Edildi

Dünyanın en önemli e-spor organizasyonlarından biri daha, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Ama bu durum, organizasyonun hiç yapılmayacağı anlamına da gelmiyor.

  • Ercan Uğurlu
Evo 2020, Korona Virüs Sebebiyle İptal Edildi

COVID-19 salgınına karşı verdiğimiz savaş sürüyor ve yavaş yavaş da üstesinden gelmeye başladığımız doğru. Ancak elbette önlemler almaya ve evlerde kalmaya devam ediyoruz. Etkinlikler de iptal edilmeyi sürdürüyor.

Bu yılın yaz aylarında 31 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenmesi planlanan Evolution Şampiyona Serisi Evo 2020, devam eden küresel korona virüs salgını sebebi ile iptal edildi. Duyuru, etkinliğin resmi Twitter sayfası üzerinden yapıldı.

Evolution Championship Series, dövüş oyunları merkezli bir e-spor turnuvası olarak biliniyor ve dünyada türünün en uzun süredir devam eden şampiyonalarından biri. Her yıl dünyanın farklı yerinden yüzlerce katılımcıyı Las Vegas'a çeken etkinlik, bu sene fiziksel olarak yapılmayacak.

Evolution Şampiyona Serisi Evo 2020, bu sene Las Vegas'ta değil, ancak online olarak gerçekleşecek. Şimdilik şampiyonanın düzenleneceği tarih ve insanların nasıl katılacağına ilişkin bilgiler belli değil. Ekip, bununla ilgili yakında yeni bir duyuru yapacaklarını belirtiyor.

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