Bir Büyük Satın Alma Daha Tamamlandı!
İnternet televizyonculuğu alanında dev bir satın alma daha tamamlandı; taşlar bir kez daha yerlerinden oynadı!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz hafta yayınlanan bazı haberler, Disney'in medya alanındaki amansız genel güçlenme yolunun Hulu evrenine genişlediğini söylemekteydi ve görünene göre artık bu hedefe de ulaşılmış durumda.
İlk olarak Variety'nin bildirdiği üzere Disney, Comcast'ın Hulu hisselerini en az 5.8 milyar dolara satmayı kabul etmesinin ardından, yayın hizmeti üzerinde "tam işletme kontrolüne" sahip oldu. Söylenilene göre anlaşmanın içerisinde, NBCUniversal'ın 2024 yılı sonuna dek Hulu için içeriklerini lisanslayacağı bulunuyor.
Bu satın alım ile beraber Disney'in, TV ve internet yayını alanındaki hızlı büyümesi muazzam bir şekilde devam ediyor. Artık firmanın sahip olduğu markalar içinde ABC, Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Twentieth Century Fox Television, FX Networks, National Geographic Partners, Touchstone Pictures, Marvel, Lucasfilm, Pixar ve şimdi de Hulu yer alıyor.
Bunun yanı sıra Disney, Disney+ adı ile kendi yayın hizmetini de bu yılın ilerleyen dönemlerinde sunmayı planlıyor ve bu hizmet firmanın kendi markalarının ve medya varlıklarının bir kısmını içerecek. Bu adımın Hulu kütüphanesinin geleceğini nasıl etkileyeceği ise henüz belli değil...
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