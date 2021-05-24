Bir Canlı, Makattan Nefes Alabilir mi? Bu Araştırma Şaşırtan Cevabı Veriyor

Bilim insanları, memelilerin zor durumda kaldıklarında makattan nefes alabileceğini öne sürüyor. İşte o şaşırtıcı araştırma ve ortaya çıkan şaşırtıcı sonuç...

Makattan nefes almak mümkün mü?

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