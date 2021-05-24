Bir Canlı, Makattan Nefes Alabilir mi? Bu Araştırma Şaşırtan Cevabı Veriyor

Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında, bilim insanları, memelilerin acil bir durumda popolarından nefes alabileceklerinin keşfedildiğini iddia ediyor. Tokyo Tıp ve Diş Üniversitesi'nden araştırmacı Ryo Okabe, "Rektum, yüzeyinin hemen altında ince kan damarlarından oluşan bir ağa sahip. Bu da anüs yoluyla verilen ilaçların kolayca kan dolaşımına emildiği anlamına geliyor" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu, oksijenin kan dolaşımına da aynı şekilde verilip verilmediğini merak etmemize neden oldu."
Okabe ve TMDU'dan bir ekip, memelileri oksijenden yoksun bırakarak ve daha sonra onlara hem sıvı hem de gaz formunda oksijen bakımından zengin lavmanlar vererek fareler, domuzlar ve sıçanlar üzerinde deneyler yaptılar. Deneyin sonunda memelilerin biraz yardımla makattan nefes alabilecekleri ortaya çıktı. Bu yeni keşif, solunum zorluğu çeken hastalara acil müdahale için yeni bir yöntem geliştirilmesini sağlayabilir.
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