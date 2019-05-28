Bir Devir Daha Sona Eriyor!

Mobil oyun dünyasının efsane ismi, başarılarla dolu 16 yılın ardından, sürpriz bir şekilde koltuğunu bırakacağını açıkladı!

  • Levent Öztürk
Candy Crush'ın babası CEO'luğu bırakıyor!

Candy Crush markasının yaratıcısı Riccardo Zacconi, ana firma Activision Blizzard tarafından Cuma günü yayımlanan bir açıklamaya göre King Digital Entertainment'ın CEO'luk görevinden ayrılıyor. Zacconi, oyun geliştiricisine 16 yıldır liderlik etmekteydi ve 1 Temmuz tarihinde yönetici koltuğunu bıraksa da, King ve Activision Blizzard yönetim kurullarında "yönetime rehberlik etmek için" varlığını sürdürecek.

Activision Blizzard, 2016 yılında 5.9 milyar dolara King Digital'ı satın aldığı sırada zaten en büyük oyun yayımcılarından biriydi. Candy Crush ise tüm zamanların en karlı akıllı mobil oyunlarından biri olarak biliniyor.

Konu hakkında, 2003 yılında kurulan King Digital'den henüz bir yorum gelmiş değil...

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