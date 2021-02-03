Bir Dönem Bitiyor, Amazon CEO'su Jeff Bezoz Görevden Ayrılıyor

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amazon CEO'su Jeff Bezos, Amazon çalışanlarına gönderdiği e-postada CEO'luk görevinden ayrılacağını açıkladı. Ama Bezos şirketten tamamen ayrılmıyor; yeni bir rol üstleniyor.