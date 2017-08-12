Bir Dönemin Parlak Cep Devi, Kurtuluş Peşinde!
Kısa süre önce Hakan Uzan tarafından satın alınan bir zamanların parlak cep devi, zor günleri atlatmak için farklı bir yol deniyor!
Genelde altın veya elmas kaplı cihazlarıyla bilinen lüks telefon üreticisi Vertu, 2002'ye kadar uzanan cihazlarından büyük bir kısmını "Vertu Müzesi"nde açık arttırma ile satıyor. 101 cihaz için tekliflerin 26.000 dolardan başlaması bekleniyor; buna satışa çıkmış olan ürünler ve prototip cihazlar da dahil. Bu, firmanın cihazlarının bir tanesinin görkemli günlerindeki normal satış fiyatı olan 30,000 dolardan çok düşük.
Vertu'nun sahibi Hakan Uzan yakın zamanlarda alacaklılara 2.6 milyon dolar teklif ederek firmanın 165 dolarlık inanılmaz borcunu biraz kapayıp iflastan kurtarmaya çalıştı. Ayrıca haberlere göre Vertu'nun Microsoft'a da 3.2 milyon dolar gibi aşırı bir borcu var ve bu da Birleşik Krallık operatörlerinin kapatılmasına sebep oldu.
Vertu geçen sene de Aster kolleksiyonu ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye çalıştı. Bu cihazlar eski özellikler ve eşsiz bir tasarımı 4.200 dolara sunuyordu. Ama iPhone ve Samsung Galaxy gibi cihazların tüm dikkatleri üzerine çektiği bir piyasada bu kadar pahalı bir alternatife pek kimse yanaşmadı.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
iphone ve samsung gibi fakir ürünlerine göre çok daha kaliteli olduğunu unutmayın...