Bir Dönemin Parlak Cep Devi, Kurtuluş Peşinde!

Kısa süre önce Hakan Uzan tarafından satın alınan bir zamanların parlak cep devi, zor günleri atlatmak için farklı bir yol deniyor!

Vertu, cihazlarını açık arttırma ile satıyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

iphone ve samsung gibi fakir ürünlerine göre çok daha kaliteli olduğunu unutmayın...

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