Bir Efsane Daha, Sadece 40 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

e-spor efsanelerinden biri ve 7 kez Tetris şampiyonu olan efsane isim Jonas Neubauer, sadece 40 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

12 Ocak 2021 00:02

Levent Öztürk