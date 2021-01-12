Bir Efsane Daha, Sadece 40 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

e-spor efsanelerinden biri ve 7 kez Tetris şampiyonu olan efsane isim Jonas Neubauer, sadece 40 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

  • Levent Öztürk
Tetris şampiyonu Neubauer hayatını kaybetti...
Classic Tetris World Championship

Vice'ın bir zamanlar "Dünya'daki en iyi Tetris oyuncusu" olarak adlandırdığı Jonas Neubauer hayatını kaybetti. Twitter hesabı üzerinden duyurulana göre Neubauer, "ani bir tıbbi acil durum" sebebiyle hayatını kaybetti ancak henüz daha fazla detay verilmiş değil. Neubauer, Tetris'i bir e-spor olarak popülerleştirmiş ve Classic Tetris World Championship'i yedi kez kazanmıştı. Ayrıca turnuvanın başlangıcından beri geçen 10 yıl içerisinde iki kez de ikincilik kazanmıştı.

Resmi Tetris hesabı kendisini "yetenek, ruh ve nezaket açısından tüm zamanların en büyük klasik Tetris oyuncularından biri" olarak adlandırmaktaydı.

Neubauer, Vice ile yaptığı bir röportajda kendi oyun tarzını, oldukça kaotik ve bir plana sadık kalmaktansa doğaçlama yapması sebebiyle bir jazz piyanistine benzetmişti. Neubauer, Classic Tetris Dünya Şampiyonası'na katılmanın yanı sıra NubbinsGoody adı altında Twitch üzerinde de yayın yapmaktaydı. Tahmin edilebileceği gibi pek çok Tetris oyunu yayını yapmış olsa da, Last of Us 2 ve hatta Dungeons and Dragons gibi diğer oyunları oynadığı videolar da bulunmaktaydı.

Classic Tetris World Championship internet sitesi, Neubauer'i topluluk içerisinde bir kişi ve bir efsane olarak anan bir açıklama yayımladı ve 2020 turnuvasında Jacob "Huffulufugus" Huff'a karşı oynadığı son maçın bir videosunu da paylaştı.

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