Bir gecede milyoner olmuştu: Bir taş daha buldu

Tanzanya'da bir madenci, geçtiğimiz aylarda ülkedeki şimdiye kadar bulunan en büyük iki Tanzanit taşı bularak bir gecede milyoner olmuştu. Aynı madenci üçüncü bir taş daha buldu.

Bir gecede milyoner olmuştu: Bir taş daha buldu

Tanzanya'da madencilik yapan Saniniu Laizer, Haziran ayında toplam 15 kg (33 lb) ağırlıktaki değerli taşlar için ülkenin madencilik bakanlığından 3.4 milyon dolar almıştı.

Şimdiye kadar çıkarılan en büyük Tanzanit kaya 3.3 kg ağırlığındaydı. Madenci Saniniu Laizer'ın ise Haziran ayında bulduğu taşlar 9.2 kg ve 5.8 kg ağırlığındaydı.

Saniniu Laizer'in son bulduğu 6,3 kiloluk taş 2 milyon dolara satıldı.

Tanzanit Taşı Nedir?

Tanzanit taşı, sadece Kuzey Tanzanya'da bulunan ve süs eşyaları yapmak için kullanılan değerli bir taş. Dünyanın en nadir değerli taşlarından biri olan Tanzanit, jeologlara göre önümüzdeki 20 yıl içinde tamamen tükenebilir.

Tanzanit, yeşil, kırmızı, mor ve mavi gibi çeşitli renklerde bulunabilir. Değeri nadirlik oranına göre belirlenir. Renk veya netlik ne kadar iyi olursa, fiyat o kadar yüksek olur.

tanzanit

"Bulduğunuz Taşı Hükümete Satın"

Lazier, Mirerani Madeni'ndeki törende yaptığı konuşmasında diğer madencilere de buldukları taşları hükümete satma çağrısı yaptı: "Hükümete satmak demek kısa yol yok demek. Şeffaflar."

"Alışveriş Merkezi ve Okul İnşa Etmek İstiyorum"

30 çocuğu olan 52 yaşındaki Bay Laizer, ilk iki taşı bulduğunda kutlamak için ineklerinden birini kurban edeceğini söylemişti. Manyara'nın Simanjiro bölgesindeki topluluğuna yatırım yapmayı planlayan Laizer planlarını şöyle anlatmıştı:

"Bir alışveriş merkezi ve bir okul inşa etmek istiyorum. Bu okulu evimin yanına inşa etmek istiyorum. Buralarda çocuklarını okula götüremeyecek kadar fakir pek çok insan var. Eğitimli değilim ama işlerin profesyonel bir şekilde yürütülmesini seviyorum. Bu yüzden çocuklarımın işi profesyonelce yürütmesini istiyorum."

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