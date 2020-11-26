Bir Hayal Gerçek Oluyor: Laboratuvarda, Oda Sıcaklığında Elmas Ürettiler

Araştırmacılar, ilk defa bir laboratuvarda ve oda sıcaklığında elmas üretmeyi başardıklarını duyurdular. Bu buluş, elmas endüstrisinde taşları yerinden oynatabilir.