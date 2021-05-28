Bir İnsan, En Fazla Kaç Yıl Yaşayabilir? En Fazla Ne Kadar Yaşlanabiliriz?

Hiç, bir insanın en fazla ne kadar yaşayabileceğini düşündünüz mü? Merak edilen soruya cevap veriyoruz: İnsan vücudu en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?

28 Mayıs 2021 00:03

Levent Öztürk