Bir iPhone Geleneği, 2021'den Sonra Bitebilir!

Apple genellikle yılda bir kez iPhone tanıtımı yapıyor. Yeni bir rapor, bunun değişeceğini, firmanın yılda toplam dört telefonu iki farklı tarihte tanıtacağını söylüyor.
JPMorgan analisti Samik Chatterjee'den gelen iddiaya göre Apple, 2021'in ilk yarısında iki yeni iPhone modeli tanıtacak. Aynı senenin ikinci yarısında bir çift iPhone daha tanıtılacak. Bu yeni takvim, Apple tarafından gelecekte devam ettirilebilir ve firmanın rakip telefonlarla başa çıkmasını kolaylaştırabilir.
Ancak bu söylenenler gerçekleşse bile, bunun olmasına daha bir sene var. Buna karşın Chatterjee'nin 2020'nin iPhone 12 serisi için de bazı iddiaları var. Analiste göre dört yeni iPhone modeli Eylül 2020'de gelecek ve telefonların birinin ekran boyutu 6,7 inç, ikisinin boyutu 6,1 inç, birinin ekran boyutu ise 5,4 inç olacak. İddiaya göre dört model de 5G'yi destekleyecek. Bunların yanında üst seviye modellerde üç boyutlu algılama özelliğine sahip sensör bulunacak.
Söylentilere her zaman olduğu gibi şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Özellikle 2021'e daha çok zaman olduğundan, Apple'ın 2021 yılına ait planlarına dair söylentilerin hiçbir garantisi bulunmuyor.
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