"Bir Kira Bir Yuva" projesi: İzmir'deki depremzedeler için oluşturuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için "Bir Kira Bir Yuva" adı verilen kampanya başlattıklarını duyurdu. Kampanya ile birkirabiryuva.org web sitesi üzerinden depremde evi yıkılan veya oturulamayacak hale gelen vatandaşlara kira yardımı yapılacak...

"Bir Kira Bir Yuva" projesi: İzmir'deki depremzedeler için oluşturuldu

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından yardımlar yapılmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, paylaştığı tweet ile depremzedeleri destekçilerle buluşturan Bir Kira Bir Yuva platformunu duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başlatılan kampanyayla ilgili olarak "Yeni bir sayfa açıyoruz: Bir Kira Bir Yuva. Çadır hayatında vatandaşlarımızın konforunu sağlamakta eninde sonunda zorlanacağız. Biz de en kısa sürede vatandaşlarımıza yuva sağlamak zorundayız. Bu kampanya için bir altyapı donanımı hazırladı arkadaşlarımız. İhtiyaç sahipleriyle, bunu karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Tıpkı Halkın Bakkalı uygulamasında olduğu gibi yapıyoruz. Evleri ağır hasar alan vatandaşlarımızı Web sayfamıza koruyoruz. Yaklaşık 2 bin lira kira bedeli öngörerek, beş aylık, yani kışı geçirmelerini sağlayacak bir bedel belirledik. Bu on bin lira karşılığında vatandaşlarımızın ev kiralaması mümkündür, diye düşündük." ifadelerini kullandı.

"Bir Kira Bir Yuva" adındaki yeni bir yardımlaşma platformu İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Haritası ve STK Afet Platformu iş birliğinde hayata geçiriliyor.

"BİR KİRA BİR YUVA" KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULACAK?

Kampanya için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan web sitesine www.birkirabiryuva.org adresinden ulaşılıyor. Burada kullanıcılara yönelik "Eve İhtiyacım Var", "Kira Desteği Vermek İstiyorum" ve "Evim Kullanılsın İstiyorum" başlıklı butonlar sunuluyor.

Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor. Kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini afetzedeler ile paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkileri ise desteğin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırabilmesi için katılımcılar arasındaki iletişimi sağlıyor.

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