"Bir Kira Bir Yuva" projesi: İzmir'deki depremzedeler için oluşturuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için "Bir Kira Bir Yuva" adı verilen kampanya başlattıklarını duyurdu. Kampanya ile birkirabiryuva.org web sitesi üzerinden depremde evi yıkılan veya oturulamayacak hale gelen vatandaşlara kira yardımı yapılacak...