Bir Kişiye Tam 7 Kez Yıldırım Çarpabilir mi? Bu Adama Çarptı!

Bakış açısına göre en şanslı veya en şanssız olarak nitelendirilebilecek kişilerden biri ile tanışın: Roy Sullivan, hayatı boyunca 7 kere yıldırım çarpması ile dikkatleri çeken bir isim...