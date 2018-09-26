Bir Kuşak Bir Yol Projesi İnterneti İkiye Bölecek
Eric Schmidt yaptığı açıklamada "İnternet önümüzdeki on yılda ikiye ayrılacak" şeklinde konuştu. Ama neden?
Alphabet'in eski yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, Çarşamba gecesi özel bir etkinlikte internetin 2028'de ikiye bölüneceğini öngördüğünü söyledi. Schmidt, yatırım şirketi Village Global VC tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Tam anlamıyla ikiye bölünmekten ziyade kastının, şu an olduğu gibi ABD liderliğindeki internete ek olarak Çin liderliğindeki bir internetin de ortaya çıkabileceği olduğunu söyledi.
Etkinlikte Schmidt şöyle dedi:
"Bence şu anki gidişat, Çin öncülüğündeki internet ve Amerika'nın liderliğindeki Çin-dışı bir internet yönünde ilerliyor.
Eğer bu sözümü Çin hakkında "Evet, internet konusunda iyiler" diye anlıyorsanız, ana noktayı kaçırıyorsunuz. Bu sözüm küreselleşmenin, onların da oynayacağı bir oyuna dönüşüyor olduğu anlamına geliyor. Çin'den ürün ve hizmetler alanında harika bir liderlik göreceğimizi düşünüyorum. Bu ürün ve hizmetlerle birlikte Çin hükümetinden, sansür, kontrol vb. farklı bir "rejim" gelmesi gerçek bir tehlikedir.
BRI'ya (Bir Kuşak Bir Yol'a) dahil edilen ülkelere bakın. 60'tan fazla ülkeyi kapsayan bu projede yer alan ülkelerin çok az özgürlüğe sahip olunan bu altyapıyı almaya başlaması oldukça büyük bir olasılık. "
Schmidt'in belirttiği Bir Kuşak Bir Yol projesi, Çin'in Asya, Afrika, Avrupa ve Okyanusya ile kara ve deniz yoluyla daha kolay ticaret yapmasını sağlayacak jeopolitik bir yapılanma. Bazıları bu proje ile Çin'in katılımcı ülkeler üzerindeki politik ve ekonomik etkilerini arttıracağını söylüyor. Bu durumda elbette bu ülkelerin Çin'deki interneti benimsemeleri kaçınılmaz görünüyor.
Yorum, Google'ın Çin yerel yasalarına uygun arama motoru kurmaya çalıştığının anlaşılmasından birkaç hafta sonra gerçekleşti. Dragonfly adlı yeni arama motoru, kullanıcıların iletişim bilgileri ve arama geçmişini açıkça hükümete bildiriyor ve bazı hassas terimler ise kara listede olduğundan erişilemiyor veya Çin hükümeti tarafından çarpıtılıyor.
Yavuz Alp Şimşek
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