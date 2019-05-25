Bir Oyun Daha, Film Oluyor!
Dünyanın en başarılı video oyunlarından biri daha beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmin başında çok başarılı bir ekip bulunacak!
- Barış Terun
Just Cause, 2006 yılında Sony PS2, Xbox ve PC platformu için Square Enix ve Eidos ikilisi tarafından piyasaya sürüldü. Oyun, muazzam boyuttaki haritası ile türün severlerini büyüledi. Yapımda; 21 ana görev ve 300'ün üzerinde yan görev yer alıyordu. Just Cause, otoritelerin ve oyun tutkunlarının ezici bir çoğunluğundan tam not aldı. Devam oyunları Just Cause 2 2010, Just Cause 3 2015 ve Just Cause 4 2018 yıllarında konsol ve PC platformlarına ulaştı. Just Cause 5 ise şimdiden onaylandı ve geliştirilme sürecine girdi. Ama hepsi bu kadar değil; oyunun bir de filmi geliyor!
Just Cause'un beyaz perde uyarlamasının çekimlerine,2020 yılında başlanacak. Just Cause, Alman stüdyo Constantin Film vasıtasıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak. Projenin, her açıdan muazzam bir ekibe sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Öncelikle şunu belirtelim; Just Cause'un sinema uyarlamasının yapımcılık koltuğunda; efsanevi John Wick üçlemesinden tanıdığımız Derek Kolstad oturacak. Kolstad'a Robert Kulzer ve Adrian Askarieh gibi bol ödüllü isimler eşlik edecek.
Just Cause'un baş rolünde ise Aquaman, Justice League, Batman V Superman: Dawn of Justice ve Game of Thrones'tan tanıdığımız Jason Momoa'nın yer alması bekleniyor.
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