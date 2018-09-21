Bir PlayStation'ın sonu!

Kimseyi şaşırtmayacak, ama pek çoğumuzu üzecek açıklama, bu PlayStation modelinin yolun sonuna geldiğini resmi olarak ilan etti!

Sony Japonya'daki PS Vita Üretimini de Durduracak

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