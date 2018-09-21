Bir PlayStation'ın sonu!
Kimseyi şaşırtmayacak, ama pek çoğumuzu üzecek açıklama, bu PlayStation modelinin yolun sonuna geldiğini resmi olarak ilan etti!
Haber, Sony'nin ABD ve Avrupa'daki eşdeğer departmanlarının PS Vita üretiminin bitiş tarihi için bir Mart 2019'u duyurmasından aylar sonra gelirken, PS Vita oyun kartlarının üretim hatları 2018'in sonuna kadar kademeli olarak kapatılacak.
Ancak bu habere çok üzülenlerin gözyaşları Sony'nin PlayStation Classic haberiyle biraz olsun dineceğe benziyor. Nintendo'nun çok satanlarından biri olan NES Mini tarzı orijinal PlayStation konsolunun kompakt versiyonu 2018 Noel'ine yetiştirilecek.
Sony'nin ilk taşınabilir konsolu olan PSP, Nintendo DS'ye kıyasla daha iyi görünen güçlü bir rakipti. Her ne kadar hiçbir zaman en çok satanlar listesinde olmasa da, PS Vita bu bayrağı iyi şekilde taşıdı ve yavaş yavaş sahneyi yeni ürünlere bırakıyor. Yakın gelecekte üretimi duracak olsa da yıllar boyunca oyunseverler arasında nostaljik amaçlarla elden ele gezeceği kesin.
Yavuz Alp Şimşek
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