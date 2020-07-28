Bir Sonraki Parolanız, Gülüşünüz Olabilir

Milyonlarca kullanıcının parola olarak "12345", "maymun", "iloveyou" veya "qwerty" kullandığı bir dünyada parmak izi gibi farklı güvenlik yöntemlerinin sunulması, ek güvenlik sağlayabiliyor.
Nijerya'daki Lagos Üniversitesi'nden güvenlik araştırmacıları, insanların gülüşünün taklit edilmesinin zor olduğunu ve bu sayede bir tanımlayıcı olarak kullanılabileceğini keşfetti. Gülme sırasında çıkan ve duyulabilen bazı frekansları tanımlayan araştırmacılar, bununla parmak izi tarayıcılarının oluşturduğu dijital imzanın bir benzerinin oluşturulabileceği sonucuna vardılar.
International Journal of Biometrics'te yayınlanan araştırma raporuna göre oluşturulan algoritma, yüzde 90 isabet oranına sahip. Bu oranın tüketiciye yönelik belirli alanlarda yeterli olacağı söyleniyor. Örneğin gülme tabanlı bir güvenliğin ses tanımanın yerini alabileceği söyleniyor.
Bununla birlikte bu teknolojinin önemli dezavantajlarından biri, tanınmak için gülmek zorunda olmanız. Nadiren gülen veya sesli gülmeyen biriyseniz, teknoloji bu haliyle işinize yaramaktan çok, sinirlerinizi bozabilir.
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