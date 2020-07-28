Bir Sonraki Parolanız, Gülüşünüz Olabilir

Araştırmacılar, her insanın gülüşünün kendine has olduğunu, bu sayede bir parola gibi kullanılabileceğini keşfettiler.

Bir Sonraki Parolanız, Gülüşünüz Olabilir mi?

Milyonlarca kullanıcının parola olarak "12345", "maymun", "iloveyou" veya "qwerty" kullandığı bir dünyada parmak izi gibi farklı güvenlik yöntemlerinin sunulması, ek güvenlik sağlayabiliyor.

Nijerya'daki Lagos Üniversitesi'nden güvenlik araştırmacıları, insanların gülüşünün taklit edilmesinin zor olduğunu ve bu sayede bir tanımlayıcı olarak kullanılabileceğini keşfetti. Gülme sırasında çıkan ve duyulabilen bazı frekansları tanımlayan araştırmacılar, bununla parmak izi tarayıcılarının oluşturduğu dijital imzanın bir benzerinin oluşturulabileceği sonucuna vardılar.

International Journal of Biometrics'te yayınlanan araştırma raporuna göre oluşturulan algoritma, yüzde 90 isabet oranına sahip. Bu oranın tüketiciye yönelik belirli alanlarda yeterli olacağı söyleniyor. Örneğin gülme tabanlı bir güvenliğin ses tanımanın yerini alabileceği söyleniyor.

Bununla birlikte bu teknolojinin önemli dezavantajlarından biri, tanınmak için gülmek zorunda olmanız. Nadiren gülen veya sesli gülmeyen biriyseniz, teknoloji bu haliyle işinize yaramaktan çok, sinirlerinizi bozabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler Türkiye Kupası final maçında! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda?
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
Bir Sonraki Parolanız, Gülüşünüz Olabilir
Gizemli Fotoğraf İnternete Sızdı: Xbox Series X'mi, Xbox Series S mi?
6 Aydır Mücadele Ettiğimiz Koronavirüs Hakkında Bugün Neler Biliyoruz?
Honda'dan Android'li Motosiklet: Honda Gold Wing'e Andoid Geldi!
OPPO A72 5G Tanıtıldı! İşte OPPO A72 Fiyatı ve Özellikleri!

 

 