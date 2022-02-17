Bir Su Altı Robotu, Fukushima Santralinin Korkutan Yeni Görüntülerini Çekti

11 yıl önce yaşanan korkunç nükleer felaketin adresi olan Fukushima nükleer santraline dalan bir su altı robotu, yakaladığı ürpertici görüntüleri dünya ile paylaştı!