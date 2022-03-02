Bir twitter mesajı ve bu harita bugün dünya gündeminde

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, canlı yayında bir haritanın önünde Güvenlik Konseyi'ne operasyon ile ilgili bilgi veriyordu. Harita, Ukrayna'nın dört bölüme ayrıldığını gösteriyor. Video, Rusya'nın operasyon planını ifşa etmiş olabileceği yorumlarıyla tüm dünyada yankı buldu.
Görüntüyü Twitter'da paylaşan gazeteci Tadeusz Giczan "Gerçek bir istila haritasına benzeyen şey" adını verdi ve Rusya'nın 'Ukrayna'dan sonraki planlarını gösteriyor olabileceğini' söyledi.
Videonun ilk olarak Telegram kanalı tarafından yayınlandığı ortaya çıktı.
Sırada Moldova mı Var?
Lukaşenko, videoda Belarus üzerinden Ukrayna'ya asker ve füze gönderdiği haritanın önünde duruyor. Haritada, Ukrayna'nın güneybatı köşesindeki Moldova'ya hareket eden askerler işaret ediliyor. Bu detaydan yola çıkarak dünya medyası "Ukrayna'dan sonra hedefte Moldova mı var" yorumları yapıyor.
Haritada Ukrayna'nın derinliklerini işaret eden kırmızı oklar da yer alıyor. Bir kıskaçla Kiev'i ve doğudan ülkenin kalbindeki Dinyeper nehrine kadar uzanan diğer bölümler yer alıyor.
At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM— Tadeusz Giczan ???? (@TadeuszGiczan) March 1, 2022
Belarus'a Yaptırım Kararları
AB ve ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştaki rolü nedeniyle Belaruslu kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı da almıştı. İngiltere de benzer bir açıklama yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, üç savunma bakan yardımcısı Andrei Burdyko, Sergei Simonenko ve Andrey Zhuk ile 2 askeri işletmeye yaptırım uygulanacağı belirtildi.
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