Bir twitter mesajı ve bu harita bugün dünya gündeminde

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna planlarını ve bir sonraki hedefini paylaşmış olabilir. Twitter'da paylaşılan bir mesaj bugün tüm dünyanın gündeminde...

Belarus, Rusya'nın operasyon planını haritayla ifşa mı etti?

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