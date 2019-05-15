Bir Ülke Daha Wikipedia'yı Tamamen Engelledi
Wikipedia'nın yasaklı olduğu ülkeler arasına Türkiye'den sonra bir ülke daha eklendi. Ama eminiz, bu ülke sizi pek şaşırtmayacak!
- Ercan Uğurlu
Çin, "bazı" web sitelerine uyguladığı sansürlerle tanınıyor. Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatApp ile başlayıp uzayıp giden sosyal medya platformları ve internet siteleri arasına şimdi yeni bir isim daha katıldı: Wikipedia.
Aslında Wikipedia'nın Çin'de yasaklanmasının geç kalındığını söylemek lazım. Evet, daha önce Çin dilinde yasaklanmıştı. Yeni ortaya çıkan bilgiye göre şimdi Wikipedia, Çin'de tüm dillerde yasaklanmış. Bundan sonra Çin'de Wikipedia'yı ziyaret etmek isteyen kullanıcılar VPN gibi DNS enjeksiyonları kullanacak.
Wikipedia'ya erişim yasağı aslında nisan ayından itibaren uygulanıyor. Fakat bu bilgi henüz ortaya çıkmış durumda. Zira bilindiği gibi Çin, bu gibi konularda oldukça katı.
Wikipedia'ya erişim sadece Çin'de engellenmiş değil. Bilindiği gibi ülkemizde de yasaklı olan Wikipedia, ayrıca Rusya, Venezuela ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de engelli.
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