Bir Zürafa Sudan Nasıl Geçirilir? İşte Sıra Dışı Zürafa Kurtarma Operasyonu

Kenya'da bulunan ve her geçen gün biraz daha suya batan adada yaşayan zürafalar için düzenlenen kurtarma operasyonu herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

07 Mart 2021 00:02

Levent Öztürk