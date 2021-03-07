Bir Zürafa Sudan Nasıl Geçirilir? İşte Sıra Dışı Zürafa Kurtarma Operasyonu

Kenya'da oldukça hırslı olduğu söylenebilecek bir projede çevreciler, suya batarak düzenli bir şekilde küçülen bir adada mahsur kalan zürafa nüfusunu kurtarmak için çabalıyor. Ancak bu canlıların adadan taşınması, çevresindeki timsah dolu sular yüzünden pek kolay değil ve bu yüzden ekip, taşıma sırasında hayvanları güvende tutmak için özel bir sal kurdu. Bu uzun bacaklı canlılar için sıra dışı bir araç olsa da, geçtiğimiz yıl bu hayvanların ilkinin başarılı bir şekilde taşınması ile etkili olduğunu kanıtladı.
Seller ile üzerinde bulunduğu ada giderek küçülen; yaklaşık olarak 18.000 dönümlük vahşi yaşamı koruma alanı büyük bir tehlike altında. Dahası, 2006 yılında kurulan ve giderek küçülen Ruko Community Wildlife Conservancy, Dünya'daki soyu en tehlikede olan zürafa türü Rothschild zürafalarının küçük bir grubuna ev sahipliği yapıyor. Bu canlılardan vahşi ortamda sadece 1.669 tane kaldığı tahmin ediliyor ve bunların 800'ü Kenya'da bulunuyor. Bu yüzden de bu canlıların hayatta kalan her birini korumak, çevrecilerin öncelik listesinde oldukça yüksekte yer alıyor.
Zürafalar, Longicharo Adası'na ilk olarak 2011 yılında vardılar ve Baringo Gölü'nün üzerinde bir zamanlar oldukça geniş olan bu adada yaşamaya başladılar. Ancak nehrin giderek adanın daha büyük bir kısmını ele geçirmeye başlaması ile beraber hem adadaki vahşi yaşam, hem de ada üzerinde yaşayan insanlar risk altına girdi. Kenya Wildlife Service, Northern Rangelands Trust ve Save Giraffes Now tarafından yapılan işbirliği ile hayvanların bir kısmı devasa zürafalar için kurulan sallarla güvenliğe taşınmış durumda.
Bu kompleks kurtarma operasyonunun gerçekleştirilen en son adımında Awala adı verilen dişi bir zürafa yeni kurulan Ruko Community Wildlife Conservancy'ye 3 Mart 2021 tarihinde taşındı. Burada, Aralık 2020'de kurtarılan ilk iki dişi Asiwa ve Easter ile Şubat ayında taşınan erkek Lbarnoti ile buluştu.
Bu taşıma işlemi, aralarında Aralık ayında yeni doğmuş bir zürafa yavrusunun da bulunduğu geri kalan beş zürafa da RWC'ye taşınana kadar devam edecek...
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