Birileri Sesli Asistanınızı Kullanıyor Olabilir!
Sesli asistanınız söylediklerinizi yapmıyor mu? Kötü haber; birileri onu parazit ve gizli komutlarla kandırıyor olabilir!
Sevdiğiniz sesli asistanınızın, istediğinizi yapmadığını hissettiğiniz oldu mu? Cevabınız evetse, bunun sebebi yanılmanız veya kötü bir aksanınızın olması olmayabilir. Araştırmacılar, Siri ve Alexa gibi sesli asistanları insanlar tarafından duyulamayan komutlarla ve parazitlerle kontrol etmeyi başardılar.
New York Times'a göre Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki araşırmacılar, müziğin veya bir konuşmanın içine doğrudan komutlar eklemeyi başardılar. Bu komutlar, potansiyel olarak alışveriş listenize bir şeyler ekleyebiliyor veya telefonu kısmen kontrol edebiliyor.
Bu, sadece laboratuvar ortamında test edilen bir şey. Ama 2016'da da benzer bir araştırma yapan takımın üyelerinden Nicholas Carlini'nin söylediğine göre, bu deney ortamında yapılanı yapmak için, kötü niyetli bazı kişiler de çalışıyorlar.
Carlini, sesli asistanları kötüye kullanmanın mümkün olduğunu göstermek istediklerini ve amaçlarının bu konuda önlem alınmasını sağlamak olduğunu vurguluyor.
New York Times'ın makalesine yanıt veren Apple, Amazon ve Google, akıllı hoparlörlerin güvenli olması için her zaman önlemler alındığını söylüyorlar. Apple, Homepod hoparlörünün kapı kilidi açmak gibi komutları engelleyecek şekilde tasarlandığını ve Siri'nin komutları dinlemeden önce iPhone'un veya iPad'ın kilidinin açılmış olması gerektiğini ekliyor.
Yine de, bu durum sesli asistanlardaki potansiyel sorunlara güzel bir vurgu yapıyor. Görünüşe bakılırsa firmaların, tüm işletim sistemleri için olduğu gibi sesli asistanlar için de sürekli güvenlik önlemlerini arttırması gerekecek.
H. Hüseyin Öztürk
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