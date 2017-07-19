"Birkaç yılda bir saat değiştirmeye alışacaksınız!"

TAG Heuer CEO'su Jean Claude Biver'in söylediğine göre insanlar saatlerini birkaç yılda bir değiştirecekler!

Saatlerinizi değiştirmeye alışacaksınız...

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