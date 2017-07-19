"Birkaç yılda bir saat değiştirmeye alışacaksınız!"
TAG Heuer CEO'su Jean Claude Biver'in söylediğine göre insanlar saatlerini birkaç yılda bir değiştirecekler!
Birkaç yılda bir yeni bir akıllı saat almak, çoğu kişinin hâlâ kabul etmekte zorlandığı bir oldu ancak bir lüks saat üreticisinin düşüncesine göre, bu durum yakın bir zaman içerisinde normalleşecek.
TechRadar'ın Dünyaca ünlü saat firması TAG Heuer CEO'su Jean Claude Biver ile Londra'da Connected Modular 45 Kingsman Special Edition yayımı sırasında yaptığı görüşmede akıllı saatlerin sadece birkaç yıl ömre sahip olmalarının zorlukları konuşuldu.
Bu konuşma sırasında Biver'in söylediğine göre "insanlar TV setlerini değiştirmeye alışmaya başlıyorlar. 50'lerde, insanlar TV'lerini 10 veya 15 yıl boyunca saklıyorlardı sonra aniden TV işi devasa bir evrim ile karşılaştı." Bu evrim sayesinde de insanlar TV'lerini daha sık yenilemeye başladılar ve Biver, aynı değişimin akıllı saatler için de yaşanacağını düşünmekte.
"Önümüzdeki 10 yıl içerisinde TV setinizi en az üç kere değiştireceksiniz. Günümüzdeki hayat bu ve teknoloji ile, insanlar değişime alışacaklar."
Ancak bu değişim TAG için pek kolay olmuş değil. Firma, akıllı saat iş alanına ilk adım atan İsviçreli saat üreticilerinden biri olarak çoğu zaman da tartışmaların hedefi oldu. "İsviçre'de ciddi bir şekilde (akıllı saat işine girdiğimiz için) eleştirildik ama benim düşünceme göre, bileğinize taktığınız ne olursa olsun size zamanı içeren bilgi veriyorsa, o hâlâ bir saattir. Başka hangi özelliklere sahip olursa olsun."
Akıllı saatlerin standart lüks saatlerle aynı keseye koyulması fikrine katılmıyor olabilrsiniz ancak TAG'in bağlantılı saatlerinin, genel Android Wear seçeneklerinden çok daha pahalı oldukları kesin.
Pek çok kişi 1550$ gibi yüksek bir noktadan başlayan fiyatlardan çekinse de, Biver'in oldukça bilge olduğu söylenebilecek bir önerisi bulunmakta: "Harcayabileceğinizi harcamalısınız – bütçenize göre harcama yapın!"
Levent Öztürk
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