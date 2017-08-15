Bitcoin Aldı Başını Gidiyor!
Bitcoin, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor: Bir kez daha; tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı!
Kısa bir süre önce Bitcoin (BTT) ve Bitcoin Cash (BTC) olarak bir çatallanmaya giden para birimi, yoluna doludizgin devam ediyor. Ayrım noktasında 2670 $'a birkaç saatliğine düşen Bitcoin, hemen ardından 3000 $ barajını aşmış ve sonrasında da 3200 $ seviyesine ulaşmıştı. Şimdi ise 4000 $ barajını aştı!
1 Ağustos'taki ayrılığın ardından kısa süreli bir dalgalanma yaşayan dijital para birimi, hemen arkasından çok hızlı şekilde toparlanmış gibi görünüyor. 14 gün içinde değerini hemen hemen ikiye katlayan Bitcoin, 2010'da 1 Bitcoin'in 8 Cent olduğu kura göre ise tam 52.800 kat değer kazanmış.
Bitcoin'in 4000 $ barajını yıl sonuna doğru aşması bekleniyordu. Ancak bunu çok daha erken bir dönemde gerçekleştiren Bitcoin'in, yıl sonunda ne kadar olacağı şimdi büyük merak yaratıyor. Görünen o ki, Bitcoin satın almak için hala geç değil.
Gün içinde yüzde 1.25, hafta içinde yüzde 22.30 ve ay içinde ise yüzde 110 kazanç sağlayan Bitcoin, önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak gibi görünüyor. Bitcoin Cash ise düşüşte. Bu ay içinde yüzde 30 değer kaybeden Bitcoin Cash, şu an 306 Dolar üzerinden işlem görüyor.
Ercan Uğurlu
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