Bitcoin'e Elon Musk'tan sonra Çin darbesi: Düşüş var

Tesla CEO'su Elon Musk'ın mesajları ve dün Çin'de kripto para ile yapılan işlemlere sınırlama getirildiği haberlerinin ardından Bitcoin'de büyük düşüş var...
Kripto paralar içinde en ünlüsü Bitcoin bir süredir Elon Musk'ın tweetleriyle kan kaybediyordu. Bitcoin bu kez Çin'den gelen haberlerle birlikte bugün gün içinde en düşük 38 bin 514 doları gördü.
Bitcoin saat 11.06 sularında 40 bin dolar bandında seyrediyordu.
14 Nisan'da 64 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran bitcoin böylece yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş oldu.
MUSK'IN ARDINDAN ÇİN
Dün dış basına yansıyan haberlere göre Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği'nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı belirtilmişti.
MUSK'IN TWEETLERİ DÜŞÜŞE YOL AÇMIŞTI
Tesla CEO'su Elon Musk ise kısa bir süre önce Bitcoin ile satış yapmayacaklarını duyurmuştu. Musk, "Bitcoin madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz" demişti. Musk'ın sonraki tweetleri ise otomobil üreticisinin madeni paranın elinden çıkıp çıkmadığı konusunda kafa karışıklığına yol açtı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın