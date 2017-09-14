Bitcoin Hakkında Korkutan Açıklama!

Ünlü piyasa uzmanının Bitcoin hakkında söyledikleri, Bitcoin aracılığı ile zengin olma hayalleri kuranları korkutacak cinsten...

Bitcoin hakkında korkutan açıklama!

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