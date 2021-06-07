Bitcoin ilk kez bir ülkede yasal para birimi olabilir

Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi haline gelebilir. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini ifade etti.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Bukele'nin planı Kongre tarafından desteklenirse, El Salvador dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.
ABD Doları İle Birlikte Kullanılacak
El Salvador'da resmi para birimi ABD Doları. Bitcoin ise ABD Doları ile birlikte kullanılacak. Bukele, Bitcoin'in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini kolaylaştıracağını ifade ediyor.
Bukele, "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" görüşünde.
Yasal Düzenleme Kongre'ye Gönderilecek
Yasal düzenlemeyi gelecek hafta Kongre'ye göndereceğini belirten Bukele, tasarının geçmesi halinde, banka hesabı bulunmayan halkın yüzde 70'ine mali hizmetlerin açılmış olacağını vurguladı.
El Salvador'un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 20'sini oluşturuyor. İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyor. Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor ve paranın gönderilen kişi tarafından şahsen alması gerekebiliyor.
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