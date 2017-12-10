Bitcoin Madencilerinin Toplandığı Site Hack'lendi

Bitcoin madencilerinin toplandığı bir pazar sitesi, hacker'lar tarafından soyuldu!

Bitcoin pazarı NiceHash hack'lendi...

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