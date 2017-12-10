Bitcoin Madencilerinin Toplandığı Site Hack'lendi
Bitcoin madencilerinin toplandığı bir pazar sitesi, hacker'lar tarafından soyuldu!
NiceHash adlı bir kripto-para-birimi pazarı, bitcoin cüzdanını on milyonlarca dolar daha zayıf bırakan bir güvenlik açığı ile gündemde. Slovenya merkezli NiceHash madencileri veya hash/bilgisayar gücünü satan kişileri, bu gücü satın almak isteyen kişilerle buluşturuyor. Pazarın pazarlama lideri Andrej P. Škraba'nın Reuters'a söylediğine göre firma, "karmaşık sosyal mühendislik" gerektiren "yüksek derecede profesyonel bir saldırının" hedefi olmuş. Ayrıca Škraba, saldırganların 4700 Bitcoin'i (yaklaşık 64 milyon dolar) ele geçirdiklerini de söylüyor.
Škraba Reuters ile konuşmadan önce NiceHash, Reddit ve kendi sitesi üzerinde yayımladığı bir duyuru ile 24 saat boyunca tüm çalışmalarını durdurduğunu ve olayı incelemeye başladığını söylemişti. Duyuruda belirtilene göre firmanın ödeme sistemi ele geçirilmiş durumdaydı ve otoritelere destek olmanın yanı sıra, kendi araştırmasını da başlatmıştı.
Ne yazık ki Škraba konu hakkında daha fazla detay vermiş değil ancak kullanıcıların NiceHash ve diğer hizmetler üzerindeki şifrelerini değiştirmelerini öneriliyor. Artık Bitcoin'in hackerlar için daha ilgi çekici gözükmesi ile beraber bu uyarının yerinde olduğu kesin...
Levent Öztürk
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