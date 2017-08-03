Bitcoin'de Şimdi de Bitcoin Cash Dönemi!
Son dönemin çok konuşulan sanal para birimi Bitcoin'de yeni bir çağ başlıyor...
Geçtiğimiz sene rekor seviyelere ulaşan kripto para birimi Bitcoin, ikiye bölünerek yeni bir döneme girdi. Bitcoin (BTT) ve Bitcoin Cash (BTC) olarak ayrılan sanal para birimi, bu bölünme sürecinin yaşanmasının hemen ardında borsalarda yüzde 5'lik bir düşüşe uğradı. Sabahın erken saatlerinde 2670 Dolar'a kadar gerileyen Bitcoin, sonradan hafifçe yükselerek 2724 Dolar seviyesine ulaştı. Dijital para birimi, temmuz ayında değerini yüzde 10 arttırarak toplamda bu yıl değerine iki katına çıkarmıştı.
Bölünmeyle birlikte gelen Bitcoin Cash, yüzde 48 artışla 422 Dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Buna karşın Ethereum ise yine bugün yüzde 5.5 daha artış göstererek 216 Dolar seviyesine erişti.
Ethereum yaratıcısı Vitalik Buterin tarafından ortaklaşa kurulan Bitcoin Dergisi, gerçekleştirdiği canlı yayında Bitcoin Cash'in bir blok geride olduğunu söylerken, şimdilerde ellerinde Bitcoin bulunduranların ise ne yapacağı merak konusu.
Olay henüz çok yeni olduğu için, dijital para sahipleri şimdilik bu ayrılığın sanal para biriminin geleceğini nasıl etkileyeceği konusunda endişeliler. Bitcoin'leri dijital cüzdanlarına aktaranlar, Bitcoin'lerini Bitcoin Cash ile değiştirebilecekler. Bitcoin'i kağıt cüzdanlarında saklayanlar ise, herhangi bir kayıpla karşılaşmayacaklar. Bu ayrılık, önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.
Ercan Uğurlu
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