"Bitcoin'e Yapılan Saldırılar, Onun Değerinin İşareti"
Değeri altını geçen dijital para birimi Bitcoin için en önemli platformlardan biri, iddialı bir değerlendirme yaptı!
Korea Times ile konuşan BTCC CEO'su Bobby Lee'ye göre Bithumb'a yapılan siber saldırı, dijital para birimi Bitcoin'in geleceğinin parlak olduğunun bir göstergesi.
En eski Bitcoin borsalarından birinin kurucusu olan Bobby Lee, şunları söylüyor:
"Hırsızlık değeri suçluların ilgisini çeker. Bitcoin hırsızlığının herhangi bir varlığa yönelik hırsızlıktan farklı yoktur. Ancak kimse havayolu şirketi millerini, kredi kartlarını veya otel ödül puanlarını çalmıyor."
Bitcoin bu sene altının değerini geçerek tarihe geçecek bir çizgi yakaladığını göstermişti. Yöneticiye göre ise bu sadece bir başlangıç ve Bitcoin'in değeri, 1 milyon dolara ulaşacak.
Lee, bu iddiasıyla ilgili şunları söylüyor:
"Buraya çok fazla zaman geçmeden ulaşacak. İnsanlar ve toplum dijital para biriminin önemini anladığında, (Bitcoin'in) değeri yükselecek. Fiyat doğrusal biçimde yükselmeyecek. Normal olarak, bir kavisle yükselecek."
Bitcoin şu sıralar "blokların" Bitcoin madencilerine sağlanmasıyla ilgili önemli bir değişiklik yaşamak üzere. En son önerilerden biri olan Segwit2x, Bitcoin Core yazılımının blok boyutunu 1MB'tan 2MB'a yükseltmesini öngörüyor. Tüm dünyadaki borsaların yüzde 87'si bu değişikliği yapmayı kabul etmiş durumda, ancak geçişin ne kadar sorunsuz olacağı merak konusu.
Zeynel A. Öztürk
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