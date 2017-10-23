Bitcoin'in Değeri 6.000 doları geçti!
Bitcoin, 6000 dolara ulaşarak kurucusunu daha da zengin etti!
Geçen ay, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon bitcoin için bir "sahtekârlık" demişi. Ama kripto para birimine yatırım yapanlar pek ikna olmuşa benzemiyor.
CoinDesk'e göre kripto para birimi bitcoin'in değeri 2017'deki muhteşem yükselişini sürdürerek Cuma günü ilk kez 6.000 doların üzerine çıktı. Bu sene 1 Ocak'ta, bitcoin'in değeri 1.000 dolar bile değildi. Yine de, kripto para biriminin değeri dalgalanıyor ve ara sıra çakılmalar yaşıyor. Dijital para biriminin şu anki değeri ise 5.800 dolar civarında.
Muhtemelen bitcoin'in bu devasa yükselişinden en çok kâr eden kişi bitcoin'in Satoshi Nakamoto ismini kullanan anonim kurucusu. Quartz'a göre Satoshi'de yaklaşık 980,000 bitcoin bulunuyor, bu da 5.9 milyar dolara denk geliyor, ve bu tahmine göre Satoshi dünyadaki 247'nci en zengin kişi.
H. Hüseyin Öztürk
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