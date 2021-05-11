Bitki Hücrelerinin İçinde Bulunan Bakteriler Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre bitki hücrelerinin içerisinde bakteriler yaşıyormuş. Peki ama bu keşif, bilim insanlarını neden bu kadar şaşırttı?