Bitki Hücrelerinin İçinde Bulunan Bakteriler Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Bilim insanları, bitki hücrelerinin içinde yaşayan bakteriler olduğunu ortaya çıkarttı. Hatta görünene göre bu durum oldukça yaygın, belki de her tür bitkide gerçekleşiyor ve bu da daha önce kimsenin fark etmemiş olmasını daha da şaşırtıcı kılıyor. Bakterilerin varlıklarını keşfeden bilim insanları, hücrelerinde gelişen bakterilere sahip bitkiler için bunun sonuçlarının ne olduğunu henüz bilmiyorlar, ancak çoğunlukla faydalı olduğunu düşünüyorlar. Bu olayı anlamak, bitki büyümesini güçlendirmeye yardımcı olabilir.
Endofitler olarak bilinen bakterilerin bitkilerin içinde zarar vermeden yaşayabildiği 200 yıldan uzun bir süredir biliniyordu. Bilim endofitlere aşina olsa da, bunlar bitki hücreleri arasındaki boşluklarda yer alıyor ve bazen uyum sağlamak için kendilerini düzleştiriyor. Yaşayacak güvenli bir yer ve ev sahibinin yakaladığı besinlerden bir pay karşılığında da böceklere ve hastalıklara karşı koruma sağlayan simbiyotik ilişkiler oluşturuyor.
Yine de, bitki hücrelerinin iç kısmının, o sıralarda Avustralya'nın Flinders Üniversitesi'nde kültürlenmiş üzüm hücrelerinde bakteri gibi görünen bir şey gören Dr. Pius Thomas'a kadar farklı bir şey olduğu düşünülüyordu. Dr. Thomas, Profesör Chris Franco'nun dikkatini çekerek ikili tarafından on yıllık bir arayışa başlattı.
Bu proje, Microorganisms üzerinde bulgularını açıklayan bir makale ile sonuçlandı.
Şu anda kendi biyoteknoloji şirketini yöneten Thomas yaptığı açıklamada "Bengaluru'daki Ar-Ge merkezimde bu yeni bitki hücresi biyolojisi alanını, mikrobiyal kirleticilerden kaynaklanan parazit nedeniyle ciddi şekilde engellenen papaya mikro çoğalmasına odaklanan endofitik mikroorganizmalara ve ilgili alanlara odaklanma planıyla genişletmekten heyecan duyuyorum" dedi ve ekledi: "Normalde endofitik bakterilerin bitki hücreleri arasında yaşadıkları biliniyor. Bitki hücrelerinin diğer canlı organizmalardan bağımsız olduğu düşünüldüğünden, bitki hücrelerinde yaşayan bakterileri bildirmek, temellere karşı duruyor. "
Dünyamızdaki pek çok şey diğer organizmaların hücrelerinin içinde yaşamaya çalışıyor. Yaptıkları şey yaşam olarak tanımlanırsa virüslerin temel stratejisi de bu. Ayrıca bu yaşama şekli her zaman zararlı da değil – hayvanlar olarak enerji depolarımızı tek hücreli atalarımıza giren ve asimile olan prokaryotik hücrelerden oluşturan mitokondriye borçlu olduğumuz söylenebilir. Bununla birlikte, keşif her iki yazar için de bir şok oluşturdu. Franco, "Sağlık hücrelerindeki bu yeni siytobakteriler paradigması, bitki biyolojisi, insan sağlığı ve çevresel mikrobiyoloji de dahil olmak üzere yepyeni bir araştırma alanı açma potansiyeline sahip" diyor ve bitki hücrelerini incelemek mevcut araçların konuyla ilgili diğer sorulara yanıt vermek için için pek uygun olmadığına dikkat çekiyor. Bakterilerin doğrulanmasının bu kadar uzun sürmesinin sebebi, zenginleştirilmiş ortamda yetiştirilememiş olmaları ve sadece içinde yaşadıkları hücrelerin içinde hayatta kalmalarıydı.
Thomas ve Franco'nun araştırması, büyük ölçüde, muz ve papaya gibi tropikal bitki hücrelerinde bakteri varlığına odaklanıyor, ancak ılıman bölge sakinleri de dahil olmak üzere inceledikleri her türde bakteri buldular.
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