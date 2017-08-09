Bitmeyen Kavga Yine Alevleniyor!
Başta Apple, Google ve Facebook olmak üzere pek çok dev şirket, bir kez daha Avrupa ülkeleri ile sorun yaşamanın kıyısında...
Fransa ve Almanya, Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi büyük teknoloji firmalarının ülke kanunlarına uygun biçimde, vergilerini ödemelerini istiyor. Bu isteğin arkasında yatan sebep ise, bu büyük firmaların karlarını ve masraflarını en düşük oranda vergi alan ülkeler üzerinden ödüyor olmaları. Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in Bloomberg'e yaptığı konuşmada "Avrupa, ekonomik çıkarlarını çok daha sıkı bir şekilde korumayı öğrenmeli – Çin bunu yapıyor, ABD bunu yapıyor" cümlelerini kurmaktaydı.
Büyük şirketler söz konusu olduğunda vergiler devamlı bir problem haline geliyor. Bunun sebebi de İrlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerin özellikle düşük kurumsal vergi oranları belirliyor olmaları ve bunun da büyük firmaların merkezlerini bu ülkelere kurarak kanunlardaki açıklardan faydalanmaları, diğer ülkelerde mümkün olan en düşük vergiyi ödemeleri. Ancak bu durum Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin hakları olduğunu düşündükleri vergiyi istemelerini engellemiyor.
Almanya ve Fransa, geçtiğimiz ay kurumsal vergi oranlarını görüştü ve Fransız yetkililer, Eylül ayında toplanacak olan Avrupa Birliği oturumunda yeni vergi düzenlemeleri önerecek. Başkan Emmanuel Macron, beş yıl içerisinde kurumsal vergileri %25'e düşürmeyi planlıyor; diğer AB üyelerinin de oranlarını Fransa ve Almanya'nın oranlarına çekmeleri isteniyor...
Levent Öztürk
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