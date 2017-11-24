Bixby Düğmesi, Samsung'un Son Telefonunda da Var!
Samsung kullanıcılarına Bixby düğmesini kapatma seçeneği sunsa da, görünen o ki henüz düğmeyi tamamen öldürmeyi düşünmüyor!
Samsung, inadından vazgeçip Bixby düğmesini devre dışı bırakmaya artık izin veriyor. Ancak düğmenin geleceğin telefonlarında yerli yerinde durduğu anlaşılıyor. Bunu anlamak için Samsung'un en son kapaklı telefonu SM-W2018'e bakmanız yeterli.
SM-W2018 her yere ulaşan bir telefon olmayacağından Bixby düğmesi olmadan üretilebilirdi. Ancak sızan fotoğraflar, Samsung'un Bixby düğmesini kullanmaya devam ettiğini açıkça gösteriyor. SlashLeaks'in paylaştığı görüntülerde daha önce gördüklerimizi tekrar görüyoruz. 4,2 inç'lik iki ekrana (ikisi de Full HD) sahip telefon, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 64GB dahili depolama, 12 megapiksel kamera, 5 megapiksel ön kamera, 2.300mAh pil gibi üst düzey özelliklere sahip.
Android 7.1.1 Nougat ile gelen telefonun Android 8.0 Oreo'ya yükselip yükselmeyeceği henüz belli değil. Güney Kore'de ve Çin'de satılacak telefonun videolu incelemesini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.
Zeynel A. Öztürk
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