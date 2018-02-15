Bixby lideri Samsung'tan ayrıldı!

Samsung'un Bixby lideri, firmadan ayrılarak Google'a katılmaya karar verdi!

  • Levent Öztürk
Samsung önemli bir ismi Google'a kaptırdı...

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