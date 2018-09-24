Bixby'den Sıkılan Note 9 Kullanıcılarına İyi Haber

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler