Bixby'den Sıkılan Note 9 Kullanıcılarına İyi Haber
Galaxy Note 9 kullanıcıları için yayınlanan yeni güncelleme Samsung'un sanal asistanı Bixby'ye "çözüm" getiriyor.
Samsung, sanal asistanı Bixby'de o kadar ısrarcı ki, bu asistanını çağıran özel tuşunu amiral seviyesi akıllı telefonlarına yerleştirmekten kaçınmıyor. Ancak doğru olan bir şey var ki, o da her Samsung kullanıcısının Bixby'yi kullanmayı tercih etmemesi. Bu durumda onu kapatmak istemeleri gayet normal. Samsung ise, Galaxy Note 9 için bu tuşu yazılım desteği ile kapatmayı istememekte ısrarcı. Fakat gelen şikayetler neticesinde bir orta yol bulunmuş gibi...
Çok sayıda Galaxy Note 9 kullanıcısından gelen şikayetler, Bixby'nin yanlışlıkla başlatıldığı yönünde. Yani kullanıcılar bu tuşa genelde kaza ile basıyor ve her seferinde karşılarında Bixby'yi görmek istemiyorlar. Anlaşılan Samsung, kullanıcıların bu şikayetlerini göz önünde bulundurmaya karar vermiş.
Android Authority'nin haberine göre Samsung, Galaxy Note 9 için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme ile beraber Note 9 kullanıcıları Bixby'yi yanlışlık başlatmaktan kurtulacak. Gelen güncellemede Bixby tuşu özelinde ek ayar bulunuyor. Bu ayara göre Bixby'i tuşa bir kez veya iki kez basarak başlatabiliyorsunuz. Bu güncellemenin, Bixby'yi yanlışlıkla açmanın önüne geçmekte yardımı dokunacağı kesin.
Ercan Uğurlu
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