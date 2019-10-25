Biyobaskı Alanında Dev Gelişme
Tıp araştırmaları ve hatta gerçek organların üretilmesi konularında büyük önem taşıyan biyobaskı alanında büyük bir gelişme yaşanıyor!
- Levent Öztürk
"Biyobaskı" alanında yaşanan önemli bir gelişme, tıbbi araştırma ve hatta özel yapım doku üretme yeteneği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Biyobaskı, 3D-yazıcı ile, canlı hücreler kullanılarak yeni bir organın "basılması" sistemini tanımlıyor ve işte bu sistem için, yeni bir yüksek çözünürlüklü süreç keşfedildi.
Science Daily tarafından belirtildiği üzere Viyana Teknoloji Üniversitesi (TU Wien), yeni bir yüksek çözünürlüklü biyobaskı süreci geliştirdi. Bu süreç, özel bir "biyo mürekkep" kullanarak mikrometre hassaslığında baskı yapabiliyor. Dahası bu yöntem daha önceki biyobaskı çabalarından çok daha hızlı ve saniyede 1m baskı hızına ulaşabiliyor.
Biyobaskı, hücrelerin davranışlarını incelemek ve doku büyümesi veya hastalıkları araştırmak için oldukça kullanışlı bir yöntem ve biyobaskı ile oluşturulan bir organ da bunlar için mükemmel bir yol sunabiliyor.
Baskı süreci birkaç saat içerisinde tamamlandığında hücrelerin hayatta kalma şansları oldukça yükseliyor ve bu yüzden de baskı hızını saniyede birkaç milimetreden bir metreye yükseltmenin oldukça devasa bir gelişme olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu yöntem sayesinde sadece inceleme amaçlı üretim yapmakla kalmayıp, gerçek bir organ "basma" şansını da bulabileceğiz.
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