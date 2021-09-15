Biz Henüz 5G'yi Göremedik ama Huawei, 6G İçin hazırlanmaya Başladı Bile!

Dünyanın pek çok bölgesinde kullanıma giren 5G mobil iletişim altyapısı, kısa bir süre sonra tacını halefine devredebilir. Mobil iletişim altyapıları konusunda önemli teknoloji şirketlerinden olan Huawei, 2030 yılına kadar ilk 6G uyumlu ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Şirket, aslında bir süredir 6G üzerinde çalışıyor. Hatta öyle ki, Huawei'nin bu konuda çalışmaya başlaması 2017 yılına dayanıyor. Bu süreçte 5G'nin de geliştirilmesinde ve ticarileştirilmesinde önemli rol oynayan Çinli şirket, yakın bir gelecekte de 6G destekli ilk ürünlerini piyasaya çıkartacak.
Huawei, 6G ile özellikle bulut, blok zinciri ve büyük veri dahil olmak üzere birkaç önemli bitişik teknolojiyle beraber bu alanlarda önemli uzmanlıklar sunabileceğine inanırken, şimdilik 6G standardının alacağı son şekli ve hangi teknolojilerin dahil edileceğini tahmin etmesi biraz güç.
Huawei'nin 6G konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Huawei yöneticisi Eric Xu, şirketin 6G'den önce 5.5G'yi tanımlayacağını ve bunun 6G çalışmalarında da kullanılacağını söyledi.
Öte yandan 6G üzerinde çalışan tek ülke Çin değil. ABD'nin de 6G konusunda önemli çalışmaları mevcut durumda. Zira 6G, sektör için "trilyon dolarlık" bir fırsat olarak tanımlanıyor ve teknoloji devleri birbiri ardına bu yeni nesil mobil iletişim altyapısı için yatırımda bulunuyor.
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