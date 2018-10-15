Bizimle Kore'ye Gelmek İster misin?

Yarışmaya en çarpıcı yanıtı veren sen ol, #chipilekorede macerasına katıl...

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

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