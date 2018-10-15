Bizimle Kore'ye Gelmek İster misin?
Yarışmaya en çarpıcı yanıtı veren sen ol, #chipilekorede macerasına katıl...
CHIP Online ve Samsung işbirliği ile düzenlenen #chipilekorede yarışmasına hoş geldiniz. Katılmak çok kolay! Bütün yapacağınız buradaki formu eksiksiz olarak doldurmak, bize göndermek, arkasından da Twitter üzerinde #chipilekorede ve #QLEDTV hashtagleriyle yarışmaya katıldığını belirten bir Twit atmak!
"Samsung senin için dünyanın en iyi televizyonunu üretse, nasıl bir televizyon isterdin?" sorusunu yanıtlamanı istiyoruz. Jürimiz bütün katılımcıları değerlendirecek ve en çarpıcı yanıtı veren bir CHIP Online takipçisi CHIP Online editörleri ile Kore'ye, Samsung'un genel merkezine doğru muhteşem bir yolculuğa çıkacak.
Yarışmamız başladı, son katılım tarihimiz 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 17:00. O zamana kadar düşün, taşın ve en çarpıcı yanıtı ver, kazanan sen ol!
Katılmak için: https://www.chip.com.tr/chipilekorede
Ercan Uğurlu
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