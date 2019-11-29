Black Friday Nedir, Ne Zaman, Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir süredir ülkemizde de sıkça konuşulan Black Friday, ABD'de Şükran Günü tatilinin bir gün sonrasına denk geliyor. Bu özel günde hem birçok çalışan tatil yapıyor, hem de mağazalar büyük indirimlere gidiyorlar.
Black Friday Nasıl Ortaya Çıktı?
"Black Friday"in ilk kullanımı, Kasım 1951'e dayanıyor. Burada "black friday", çalışanların "dört günlük hafta sonu tatili yapmak için hasta olduklarını söylemeleri" eylemini belirtmekte kullanılmış. Ancak pek tutmayan bu kullanım, yerini daha sonra "Black Friday" ve "Black Saturday" şeklinde, Philadelphia ve Rochester'daki yılbaşı alışveriş sezonunun yoğunluğunu tarif etmeye yönelik bir kullanıma bıraktı.
Black Friday'in neden "Kara Cuma" olduğunun birkaç cevabı var. Black Friday'in bu isimle anılmasının en muhtemel nedeni, satıcıların bu günde yılın en önemli karlarını elde etmesi. Bugünkü modern muhasebe yazılımlarında hala devam eden bir gelenek, giderin kırmızı, gelirin siyah renkle yazılması. Dolayısıyla "Black" yani siyah, gelirlerin en yüksek olduğu günü vurguluyor denebilir.
Black Friday (2019) Ne Zaman?
Bu özel gün, bu sene 29 Kasım Cuma'ya denk geliyor.
Bunlara Dikkat Edin, Black Friday'den Karlı Çıkın
Black Friday indirimleri ülkemizde bazen aynı isimle, bazen "müthiş Cuma" gibi yaratıcı isimlerle indirim çılgınlığını hayatımıza sokuyor. Ancak söz konusu alışveriş olduğundan, indirimin büyüsüne fazla kapılmamakta fayda var.
İşte Black Friday'de kaçınmanız gereken davranışlar.
1. Geçici Modalar
Hoverboard'lar, stres çarkı (fidget spinner) gibi artık neredeyse kimsenin merak etmediği cihazları hatırlıyor olmalısınız. Black Friday'de özellikle bu tür moda cihazlarda indirim yapıldığını belirtelim. Örneğin elektrikli scooter'larda ciddi bir indirim görebilirsiniz, ancak bu araçların sanıldığı kadar sağlam olmayabildiğini ve tehlikeli olabildiklerini unutmamakta fayda var.
2. Egzersiz Ekipmanı
Çoğu kişi, pahalı cihazları satın almak için en doğru zamanın Black Friday olduğunu düşünüyor, ancak bu her zaman için geçerli değil. Üstelik alacağınız egzersiz cihazını kullanmayı muhtemelen erteleyeceksiniz.
3. "Kelepir" Cihazlar
Normaldeki fiyatlarının birkaç bin lira altına düşen televizyonların markasını tanıdığınızdan emin misiniz? Önünüze atılan çoğu indirimi göz ardı etmenin daha iyi olacağını unutmayın.
4. Toptan Satın Alma
100 paketlik kahveyi satın alırken, koyacak yeri hesaplamış olabilirsiniz, peki ama son kullanma tarihini düşündünüz mü? Toptan satın almak teoride güzel görünse de, her zaman işe yaramayabilir.
5. Zaten Sahip Olduğunuz Şeyler
Genel olarak şunu önerebiliriz: Sadece fiyatı uygun olduğu için satın almaya yönelik mazeretler üretmeyin. Bunun yerine hayatınıza neşe katacak ürünlerdeki indirimlere bakın.
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