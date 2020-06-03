Black Mirror 6. sezon için ilginç reklam! 6. sezon ne zaman?

Black Mirror Netflix'in sevilen dizilerinden biri. Modern çağın varabileceği kötü senaryoların canlandırıldığı dizi, yayınlandığı 5 sezon boyunca büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Black Mirror, her bölümü birbirinden bağımsız konuları içeren, ana tema olarak ise bugünün teknolojik gelişmelerinin gelecekte nasıl kötü sonuçlar verebileceğini gösteren bölümler içeriyor.
Black Mirror 6. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Black Mirror 6. sezon heyecanla beklenirken dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, yaklaşık bir ay önce katıldığı bir radyo programında dizinin altıncı sezonunun beklemede olduğunu söylemişti. Yani küresel bir salgın yaşanırken, dizinin 6. sezonunun yayınlanması beklemeye alındı.
Brooker, yaşadığımız günlerin Black Mirror'ın sunduğu karanlık gelecek için uygun olmadığını belirtirken, "Şu anda toplumların parçalanmasıyla ilgili hikayeleri hangi midenin kaldırabileceğini bilmiyorum. Bu yüzden yeni Black Mirror bölümleri üzerinde çalışmıyorum" demişti.
İlginç Reklam: Black Mirror 6. Sezon Şimdi Her Yerde
Peki İspanya'da bulunan "Black Mirror 6. sezon gerçek dünyada yaşanıyor." temalı reklam panoları ne anlatıyor?
Son aylarda yaşanan küresel salgınlar, doğa olayları ve benzeri felaketler insanları gerçekten bir Black Mirror bölümünün içinde hissettirdi. Bu histen yola çıkarak bir reklam ajansı Netflix reklam kampanyası ortaya çıkardı.
İspanya Madrid'deki reklam panolarına "Black Mirror 6. Sezon. Şimdi yayında, her yerde" yazılı aynalar yerleştirildi. Aynaya bakanlar, yüzünde maske elinde eldiven ve siperlik ile kendini görüyor.
Reklam kampanyasını başlatan Madrid merkezli reklam ajansı Brother and School'dan kampanyayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aylardır dünyada olan her şey uzun bir Black Mirror bölümü yaşıyor gibi hissetmemizi sağladı. 5. sezonunu Netflix'ten izleyebileceğiniz dizinin 6.sezonu gerçek dünyada oluyor."
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