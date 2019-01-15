Black Mirror'a telif davası...
Black Mirror dizisinin en son çıkan interaktif film bölümü için Netflix'e dava açıldı
Netflix, okuyucunun çeşitli kararlar alarak kitabı yönlendirebildiği Kendi Serüvenini Seç (CYOA) kitap serisinin yayıncısı Chooseco LLC'nin sahip olduğu bir ticari markayı ihlal ettiği iddiasıyla bir dava ile karşı karşıya. Ticari marka ihlali, Netflix tarafından 28 Aralık 2018'de yayınlanan interaktif psikolojik gerilim filmi Black Mirror: Bandersnatch'i içeriyor.
ABD Vermont Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne yapılan dava başvurusunda Chooseco, yayın devinin markaya zarar verdiğini ve filmde izinsiz kullandığını iddia ediyor. Şirket, genç yetişkinler için bir kitap serisi olarak başlayan ve daha sonra ilgili diğer ürünlere genişleyen "Kendi Serüvenini Seç" ifadesinin ticari markalarına sahip.
Filmin ana karakteri, Bandersnatch adlı kurgusal bir "kendi maceranı seç" kitabını temel alan bir video oyunu geliştirdiğini iddia ediyor. Bu terim, okuyucunun hikayeye rehberlik ettiği kitabın tarzını belirtmek için kullanılmış olsa da Chooseco tarafından belirtildiği gibi, bu kurgusal başlığın kitap serisi ile hiçbir ilgisi bulunmuyor.
Chooseco'nun kurucusu ve yayıncısı Shannon Gilligan yaptığı açıklamada filmin, "başarılı etkileşimli hikaye anlatımı hakkında Kendi Maceralarını Seç kurallarına uymadığını" söylüyor. Ayrıca filmin grafik içeriğinin şiddet, cinayet, uyuşturucu kullanımı ve diğer rahatsız edici içerikler de dahil olmak üzere CYOA markası üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi.
Gilligan, pek çok kişiden bu film ile bağlantıları konusunda daha önce karşılaşılmamış bir iletişim çabası ile karşılaştıklarını söylerken, kendi markaları ile uyuşmayan içerik konusunda da bazı ebeveynlerden tepki aldıklarını söylemekteydi. Bu tür bir grafik içerik ile Kendi Serüvenini Seç markasının kullanılmasının büyük bir etkiye sahip olabileceğini ve gelecekte hem başka ortaklarla çalışmalarını zorlaştıracağını, hem de kitap satışlarını düşürebileceğini düşündükleri de belirtilmekte.
Chooseco, davada Netflix'in ticari markayı 2016 yılında lisanslamak istediğini ancak anlaşmaya varılamadığını söylemekte. Yayıncı, Netflix'e Black Mirror: Bandersnatch piyasaya sürülmeden önce bu ifadenin kullanımını durdurmak için durma-ve-vazgeçme bildirimi gönderdiğini de açıklamasına eklemekte. Netflix'in marka ihlali iddiası için Chooseco, hangisi daha büyükse, 25 milyon dolarlık hasar veya davalının filmden kazandığı parayı istiyor...
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