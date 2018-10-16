Black Ops 4'ten Ulaşılması Zor Bir Rekor
Activision'ın yeni "mucizesi" Call Of Duty: Black Ops 4, adını oyun tarihine altın harflerle yazdıracak müthiş bir rekora imzasını attı!
Treyarch, Beenox ve Raven Software tarafından geliştirilip; Activision tarafından piyasaya sürülen Call Of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim 2018'de oyun tutkunlarıyla buluştu. Activision'un 14 Ekim 2018'de yaptığı açıklamaya göre; Black Ops 4, Call of Duty: WWII'yi geride bırakarak zirveye yerleşti. Yapım PS Store tarihinin yayınlandığı ilk gün en çok indirilen oyun olmayı başardı. Ayrıca Black Ops 4, Activision tarihinin "ilk gün rekorunu" kırmayı da bildi.
Cuma günü Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve PC platformlarında boy gösteren Black Ops 4, tekli oyuncudan ziyade çoklu oyuncular için geliştirildi. Karşımızda "Savaşın, iyileştirin, taktik zekanızı kullanın ve beklenmedik düşmanlara anında karşılık verin" ögelerini ön plana çıkartan bir oyun mevcut.
Üst düzey silahlar, gelişmiş yapay zeka, çarpıcı grafikler ve keyif veren oynanabilirlik unsurları Call of Duty: Black Ops 4'ün gücüne güç katıyor.
Activision, oyunun satış rakamları hakkında kesin bilgi vermese de, pek çok rekoru kırdığını inkar etmiyor. Ülkemizdeki oyun tutkunlarının düşüncelerini merakla bekliyoruz.
Barış Terun
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın