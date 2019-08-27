Black Panther 2 Geliyor: İşte Beklenen Tarih!
Oscar ödüllerine doymayan ve gişe hasılatında büyük başarılar yakalayan Black Panther, ikinci filmiyle geri dönüyor. Üstelik tarih bile belli!
- Barış Terun
Daima Wakanda! Gişe rekortmeni ve bol Oscar ödüllü Black Panther'in devamı Black Panther 2, resmi açıklamaya göre 6 Mayıs 2022'de beyaz perdede sinema tutkunları ile buluşacak.
Marvel Studios Başkanı Kevin Paige konuyla ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre; ilk filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Ryan Coogler, devam filminde de yer alacak. Asıl sürpriz ise ilk filmde ölen Erik Killmonger karakterinin geri döneceği yönündeki iddia. Bilindiği üzere; ilk filmde Killmonger karakterini Michael B. Jordan üstlenmiş ve inanılmaz bir performans göstererek, dünya çapında beğeni kazanmıştı.
Marvel Comics'in bize son derece çarpıcı sürprizleri var: Eğer iddialar doğruyu yansıtıyorsa kült Marvel karakteri Namor the Sub-Mariner ikinci filmin kötü adamı olacak. Namor, X-Men evreniyle tanıdığımız ve üstün güçlere sahip bir Atlanta vatandaşı. Alfa seviyesinde bir mutant olarak kabul edilen Namor; süper insan güçlerine, süper insan çevikliğine, muazzam çeviklik ve reflekslere, radyasyonu absorbe etme becerisine, normal insanlara kıyasla 2-3 kat daha fazla yaşama özelliğine ve karada sergilediği tüm becerileri suda da sergileme yeteneğine sahip.
Black Panther 2'de; Oscar adayı Chadwick Boseman, Letitia Wright, Lupita Nyong'o ,Danai Gurira, Sherlock Holmes ve Hobbit serilerinden tanıdığımız Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Winston Duke ve bol American Horror Story'den tanıdığımız Emmy ödüllü oyuncu Angela Bassett gibi popüler yıldızlar yer alacak. X-Men evreninden tanıyıp, sevdiğimiz Storm karakterin de kadroya dahil olması olası.
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