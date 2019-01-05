Black Panther sinema tarihinde bir ilke imza attı!
Sinema tarihinin en çok gişe hasılatı elde eden yapımlarından Black Panther, muazzam bir başarıya daha imza attı.
Ryan Googler tarafından yönetilen ve Chadwick Boseman(T'Challa / Black Panther), Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker ve Andy Serkis gibi bol ödüllü oyuncuları kadrosunda bulunduran Black Panther, bir ilke imza atabilir.
1.5 milyar dolar seviyesinde gişe hasılatı elde eden ve sinema tarihinin en çok izlenen beş filminden(Avatar, Titanic, Star Wars: The Force Awakens, Avengers: The Infinity War) biri olan yapım, sızan dedikodulara göre "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Görsel Efekt" ve "En İyi Yardımcı Oyuncu" kategorilerinde Oscar adayı olacak. Michael B. Jordan'ın muazzam performansı ve Ryan Googler çarpıcı yönetmenlik yetenekleri bu ödüllerin bazılarının kazanabileceğinin işareti.
Söylentiler doğrulukla buluşursa; Black Panther, "En iyi film" adayı olan ilk süper-kahraman filmi ünvanını kazanacak. Geçmişte Lord Of The Rings: The Return of The King filmi bu ödülü kazanmıştı; ancak yapım bir süper kahraman filmi değil edebiyat uyarlamasıydı.
Yine de ihtiyatlı davranmakta fayda var çünkü Oscar adayı film, oyuncular ve yönetmenler 22 Ocak 2019'da resmen duyurulacak.
Barış Terun
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