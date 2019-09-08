Black Widow'dan Hulk Açıklaması Geldi!
Avangers'ın Black Widow'unu canlandıran Scarlertt Johansson'dan, Hulk açıklaması geldi!
- Barış Terun
Avengers: Age of Ultron ile beraber Natasha Romanoff (Black Widow) ve Bruce Banner (Hulk) arasında bir ilişki yaşanması muhtemeldi. Hatta Scarlett Johansson ve Mark Ruffolo ikilisi bunu destekleyen bazı açıklamalarda bulunmuşlardı.
Ne var ki Scarlett Johansson, bu ilişkinin eninde sonunda hayal kırıklığı yaratacağını savundu. Johansson, "Hulk ve Kara Dul arasındaki hikayenin, hiçbir zaman mutlu sonla biteceğine inanmadım ve gerçekleşmesini istemedim. İki süper kahramanın da daha iyi kararlar vereceğine kanaat getirdim. Doğru zaman değildi, doğru hikaye örgüsü değildi. Olması gereken bir hikaye değildi. Karşımızda Bogart ve Bacall'dan son derece farklı bir yapı vardı. Neyse ki bu konu kapandı. ifadelerini kullandı.
Kısacası bu ilişki, şu an için başlamadan bitmiş gibi görünüyor. En azından, karakterleri canlandıran oyuncular böyle düşünüyor.
Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'in DVD versiyonlarındaki pek çok sahnesinde Bruce Banner (Hulk) ve Scarlett Johansson (Black Widow) arasındaki romantik ilişkiye dair sahneler bulunuyor.
Bu arada, Marvel hayranlarına bir de müjdemiz var: Scarlett Johansson'ın Black Widow (Kara Dul) ve Mark Ruffolo'nun canlandırdığı Professor Hulk karakteri, Disney Plus'ın She-Hulk dizisinin bazı bölümlerde yer alacak. Marvel'ın TV serilerine harcayacağı bütçesinin olağanüstü miktarda olduğunu hatırlatalım.
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